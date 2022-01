Θεσσαλονίκη

Εκκένωση κατάληψης στο ΑΠΘ: Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες

Έξω από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες. "Φρούριο" η περιοχή.

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία οι 15 συλληφθέντες από τη χθεσινή εκκένωση του εργαστηρίου φαρμακολογίας του ΑΠΘ, το οποίο είχε καταληφθεί λίγα 24ωρα μετά την εκκένωση της κατάληψης «Στέκι στο Βιολογικό».

Η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε εις βάρος τους δίωξη για τις εξής πράξεις (όλες σε βαθμό πλημμελήματος): διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και κοινής ειρήνης, βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απείθεια και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ραδιοσυχνοτήτων. Οι πρώτες τέσσερις πράξεις είναι από κοινού, ενώ οι δύο τελευταίες συνδέονται με τα κοντάρια και τις ασύρματες συσκευές που βρέθηκαν στο σημείο της κατάληψης. Ένας εκ των συλληφθέντων διώκεται για συνέργεια στις πράξεις της βίας κατά υπαλλήλων και της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οκτώ άνδρες και επτά γυναίκες, ηλικίας 20 έως 39 ετών, ενώ μεταξύ αυτών είναι εν ενεργεία προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν την προβλεπόμενη από το νόμο αναβολή.

Την ίδια ώρα, έξω από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, ενώ ισχυρή είναι η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

