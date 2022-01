Σέρρες

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Σέρρες: Νεκρή η 24χρονη αγνοούμενη

Φονική η κακοκαιρία "Διομήδης" που πλήττει τη χώρα μας.

Νεκρή εντοπίστηκε στην περιοχή Δάφνη Σερρών, η 24χρονη γυναίκα από το Ιράν που αγνοούνταν απο χθες, όταν μαζί με τον σύζυγο και τον αδερφό της, προσπάθησε να περάσει Ελλάδα. Η 24χρονη, ο 35χρονος σύζυγος της, o οποίος βρέθηκε νεκρός και ο 22χρονος αδελφός της, που ειδοποίησε καλώντας στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, κατάφεραν να μπουν παράνομα στη χώρα, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα πήραν εφιαλτική τροπή.

Σύμφωνα με όσα είπε ο 22χρονος, στην προσπάθεια τους να φθάσουν στη Θεσσαλονίκη έχασαν τον προσανατολισμό τους και έπεσαν στο ρέμα. Πιο αναλυτικά, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν, περίπου στις 12.00 το μεσημέρι, από τον 22χρονο αδελφό της γυναίκας που συνόδευε το ανδρόγυνο και κάλεσε στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέσω του οποίου ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών για την εξαφάνισή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις τους, επιχείρησαν να διασχίσουν πεζοί ορεινό πέρασμα της περιοχής αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών παρασύρθηκαν από τα νερά.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό της νεαρής γυναίκας πήραν μέρος αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών και του ΑΤ Βισαλτίας καθώς και η Πυροσβεστική Σερρών με ομάδα ΕΜΑΚ.

