Θεσσαλονίκη

Κατάληψη ΑΠΘ: ελεύθεροι οι 15 συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού που παίζουν τις τελευταίες ημέρες, οι καταληψίες με τους αστυνομικούς, έχει προκαλέσει αντιδράσεις φοιτητών και εργαζομένων στο ΑΠΘ.





Ελεύθεροι μέχρι να δικαστούν, αφέθηκαν οι 15 συλληφθέντες από την κατάληψη στο εργαστήριο φαρμακευτικής του Αριστοτελείου. Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, για συμπαράσταση στους κατηγορούμενους, με την παρουσία της αστυνομίας να είναι διακριτική αλλά ισχυρή.

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και επτά γυναίκες, ηλικίας 20 έως 39 ετών, και μεταξύ αυτών εν ενεργεία προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Επειδή απουσίαζαν, όμως, οι μάρτυρες αστυνομικοί, η δίκη αναβλήθηκε για τις 21 Ιανουαρίου και η κράτηση των συλληφθέντων ήρθη αυτοδικαίως.

Προηγουμένως, η εισαγγελέας πρωτοδικών είχε ασκήσεις εις βάρος τους ποινική δίωξη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και κοινής ειρήνης, βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απείθεια και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ραδιοσυχνοτήτων.

Ένας εκ των συλληφθέντων διώκεται για συνέργεια στις πράξεις της βίας κατά υπαλλήλων και της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η κοσμητεία της σχολής θετικών επιστημών, συνεχίζει να τελεί υπό κατάληψη από εχθές το πρωί. Το κτίριο κατέλαβαν αντιεξουσιαστές ως απάντηση μετά την εκκένωση της κατάληψης στο εργαστήριο φαρμακολογίας.

Συγκέντρωση και διαμαρτυρία φοιτητών έξω από την πρυτανεία

Η Αγγελική Γεωργάκη, φοιτήτρια της Νομικής είπε "απαιτούμε από την πρυτανεία Παπαϊωάννου να λογοδοτήσει, τόσο για την εισβολή των ματ στο εσωτερικό του πανεπιστημίου μας το εσωτερικό του ασύλου, έχουμε δει τι ρόλο παίζουν"

Ενώ και ο Αντώνης Σιδηρόπουλος, φοιτητής Πληροφορικής " έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση με αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις ασφαλείας να έρχονται δύο φορές τα ξημερώματα και να εκκενώνουν πολιτικούς χώρους εντελώς προσχηματικα προσπαθώντας να δημιουργήσει μία εικόνα παραβατικότητας στο πανεπιστήμιο".



Μετά τις απειλές που δέχθηκε ο πρύτανης του Αριστοτελείου, τις προηγούμενες ημέρες, το κτίριο της πρυτανείας, κατεβάζει ρολά για λόγους τους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται και οι εργαζόμενοι.

Ο Ιωάννης Κουρμουλης, μέλος ΔΣ διοικητικών υπαλλήλων επισημαίνει " κάθε φορά που αισθάνεται απειλή η Πρυτανεία κλειδώνει το κτίριο διοίκησης, όπως βλέπετε πίσω μου.

Πρόκειται για ένα οκταώροφο κτίριο με δεκάδες γραφεία με εκατοντάδες εργαζόμενους σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν περιμετρικά κλειδώνεται και η μόνη πόρτα που μένει προσβάσιμη είναι μία πόρτα με άνοιγμα ενός μέτρου από την οποία σε μία δύσκολη κατάσταση για να φέρουμε σε σεισμό η πυρκαγιά θα πρέπει 300 συνάδελφοί μου να βγουν από αυτή την πόρτα".





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κωστέτσος: Οι γιατροί είπαν ή εγχείρηση ή “μένω” (βίντεο)

Κορονοϊός - Ιερά Σύνοδος: σύσταση στους πιστούς να μην “παρασύρονται” από ιερείς

Άνδρος: Της σκότωσε τα ζώα και της άφησε απειλητικό σημείωμα