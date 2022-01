Λευκάδα

Λευκάδα: απανθρακώθηκε στο σπίτι της (εικόνες)

Τραγικό τέλος για γυναίκα με κινητικά προβλήματα, η οποία παγιδεύτηκε στο φλεγόμενο σπίτι της. Τραγική φιγούρα ο γιος της.

Τραγωδία στη Λευκάδα με ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα, η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της.

Η 86χρονη παγιδεύτηκε στο φλεγόμενο σπίτι της, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Ο γιος της έκανε απέλπιδες προσπάθειες να τη σώσει. Δεν τα κατάφερε.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με πέντε οχήματα και 11 πυροσβέστες, που όμως βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο επιχείρησαν και υδροφόρες του Δήμου Λευκάδας, ενώ η επιχείρηση ήταν δύσκολη, λόγω της ξύλινης στέγης του σπιτιού.

Προανάκριση για αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική της Λευκάδας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία, στην Απόλπαινα Λευκάδας, κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην οικία.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.





Πηγή: lefkadapress.gr, aromalefkadas.gr

