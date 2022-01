Θεσσαλονίκη

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση[ που δέχτηκε από ομάδα 10-15 ατόμων, οι οποίοι του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας νεαρός το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στο λίγο μετά τις 11 μμ στο προαύλιο του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος δέχτηκε επίθεση από ομάδα 10-15 ατόμων οι οποίοι του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με χρήση σωματικής βίας.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το ΑΤ Καλαμαριάς.

Πηγή: grtimes.gr

