Λασιθίου

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Κρήτη: Κατέρρευσε κτίσμα στον Άγιο Γεώργιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πλημμύρισαν δρόμοι, κλειστά τα σχολεία.

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας "Διομήδη" και στην Κρήτη. Τα μηχανήματα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της νύχτας σε εγρήγορση, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

Το χιόνι μέσα στα χωριά του Οροπεδίου έχει ξεπεράσει τα δέκα εκατοστά, ενώ με απόφαση του δημάρχου τα σχολεία σήμερα είναι κλειστά. Από την ένταση των καιρικών φαινομένων ένα ακατοίκητο κτίσμα κατέρρευσε στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου.

Επίσης, από χθες το πρωί παραμένει κλειστό το αγροτικό οδικό δίκτυο μέσα στον κάμπο, καθώς μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν δεν ήταν ασφαλείς οι μετακινήσεις.

Φωτογραφία: Ανατολή

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη