Κορονοϊός – Χανιά: Το κομμωτήριο της στοίχισε ακριβά…

Σωρεία παραβάσεων σε κομμωτήριο στο οποίο μπήκε και προσωρινό «λουκέτο».

Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη…. Ο λόγος για μία Χανιώτισα που επισκέφτηκε χθες Πέμπτη κομμωτήριο στα Χανιά προκειμένου να καλλωπιστεί χωρίς όμως μάσκα και χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test.

Τώρα καλείται να πληρώσει πρόστιμο 600 ευρώ ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα πληρώσει πρόστιμο 5.000 ευρώ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας.

Από τον έλεγχο των αστυνομικών στο ίδιο κομμωτήριο εντοπίστηκε και ένας υπάλληλος ο οποίος δε φορούσε μάσκα και του βεβαιώθηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν συνολικά στην Κρήτη 2.370 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 10 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας.

