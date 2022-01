Αχαΐα

Αντιεμβολιάστρια στην Πάτρα κατέγραψε.. την επίσκεψη σε γιατρό! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη βρίζει και τη διασύρει ανεβάζοντας το βίντεο στο Facebook

Πολλοί είναι οι αντιεμβολιαστές που βγαίνουν εκτός ορίων, όπως φαίνεται από το βίντεο μιας γυναίκας που πήγε με το παιδί της σε παθολόγο στην Πάτρα, κατέγραψε με το κινητό της την επίσκεψη και στη συνέχεια διέσυρε τη γιατρό ανεβάζοντάς το στο Facebook.

Όταν η συζήτηση ήρθε στο εμβόλιο η γιατρός φέρεται να είπε στο κορίτσι να μπει και να κλείσει το εμβόλιο μόνη της, από το κινητό της, κάτι που εξόργισε τη μητέρα της.

Η αντιεμβολιάστρια ανέβασε το βίντεο στο κοινωνικό δίκτυο όπου σχολιάστηκε από άλλους αντιεμβολιαστές.

«Πήγα σε μια πατσαβούρα επειδή το παιδί μου πονούσε στην κοιλιά. Τρελή έχω γίνει, πέταξα τα ρούχα μου. Μου είπε “εσείς δεν έχετε εμβολιαστεί; Όχι μωρή καρ[…]. ούτε πρόκειται. Αλλά δεν της το’ πα έτσι».

Δείτε το ξέσπασμα της αντιεμβολιάστριας στο βίντεο

Πηγή: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: δεκάδες τοκετοί χωρίς να νοσήσει νεογνό

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη