Λέσβος

Λέσβος: Φωτιά στο ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ

Ποια είναι τα αίτια της πυρκαγιάς σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις.

Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε στις 4.30 το απόγευμα στο προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, χωρίς θύματα ή τραυματισμούς, πλην μιας λιποθυμίας. Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οφείλεται σε θερμαντικό σώμα.

Κύκλοι του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σημείωναν πριν λίγο, πως «συγχαρητήρια αξίζουν σε πυροσβεστική, αστυνομία και στο προσωπικό μας, που έδρασαν άμεσα και πετυχημένα».

Οι περίπου 50 διαμένοντες στη σκηνή τύπου Rubhall που κάηκε ολοσχερώς, ήδη μεταφέρονται σε άλλους στεγασμένους χώρους.

