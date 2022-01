Μαγνησία

Βόλος: γέννησε με τη βοήθεια ταξιτζή

Με τη βοήθεια του οδηγού ταξί γέννησε μια, πολύτεκνη, μητέρα στο Βόλο.

Με έναν απροσδόκητο βοηθό γέννησε μία γυναίκα στο Βόλο.

Η 34χρονη ήταν μόνη στο σπίτι της όταν έσπασαν τα νερά της. Συνειδητοποιώντας ότι, θα γεννήσει, σε λίγα λεπτά, κάλεσε ταξί.

Ο οδηγός ταξί έφτασε έξω από το σπίτι και η γυναίκα γεννούσε έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Ο ταξιτζής έσπευσε να τη βοηθήσει και η λεχώνα μαζί με το νεογέννητο επιβιβάστηκαν στο ταξί και έφτασαν στο νοσοκομείο Λόλα.

Γιατροί και μαίες από τη Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό και περίμεναν.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως με φορείο στην Κλινική, ενώ το μωρό μεταφέρθηκε στο Τμήμα Νεογνών, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις προληπτικά.

Και οι δύο τους χαίρουν άκρας υγείας, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το χαρμόσυνο περιστατικό.

