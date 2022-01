Μαγνησία

Βόλος: Μάνα έδωσε το παιδί της στο Ορφανοτροφείο, λόγω χρεών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η γυναίκα που αναγκάστηκε να παραδώσει το παιδί της, λέγοντας “θα πέθαινε δίπλα μου ή θα σωθεί μακριά μου”.

Σοκάρει η ιστορία 48χρονης από τη Νέα Ιωνία Βόλου, η οποία παρέδωσε το παιδί της στο Ορφανοτροφείο επειδή δεν μπορούσε να το ζήσει.

Η 9χρονη που παρακολουθούσε μαθήματα στο Ειδικό Σχολείο υποβάλλεται σε μετάγγιση αίματος κάθε 20 ημέρες και στο σπίτι της ζούσε χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ πολλές φορές της έλειπε και το φαγητό.

Η γυναίκα πήγε στην Πρόνοια πριν από έξι μήνες και είπε:

«Σας δίνω το παιδί μέχρι να σταθώ στα πόδια μου. Δεν μπορώ να το ζήσω»

Λόγω της ασθένειας του κοριτσιού, δρομολογήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες και το παιδί πήγε στο Ορφανοτροφείο με εισαγγελική παραγγελία.

Έκλαιγε ασταμάτητα για 15 ημέρες η μικρή και ηρέμησε μόνο όταν είδε ξανά την μητέρα της.

«Πως να ζούσα το παιδί, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό , χωρίς φαγητό. Μετά τον θάνατο του πατέρα της πριν τρία χρόνια κοιμόταν μαζί μου. Έπρεπε να της δώσω να καταλάβει πως την αφήνω για το καλό της και πως σύντομα θα είμαστε ξανά μαζί. Έκτοτε, πέρασαν έξι μήνες και το παιδί παραμένει στο ίδρυμα», είπε η ίδια στα “gegonota.news”.

Η 48χρονη μοδίστρα, έχασε τον σύζυγό της πριν από τρία χρόνια από πνευμονία. Οι συνθήκες εργασίας του δημιούργησαν το πρόβλημα της υγείας του. Η οικονομική κατάστασή τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη, αλλά μετά τον θάνατο του συζύγου υπήρξε η κατάρρευση. Ένα χρόνο πριν από το θάνατό του αρρώστησε και το παιδί.

Η 48χρονη γυναίκα δεν έχει καμία οικονομική στήριξη από τους συγγενείς της.

«Ο πατέρας μου θα μπορούσε να βοηθήσει αλλά δεν θέλει. Δεν ενέκρινε ποτέ τον σύζυγό μου και οι σχέσεις μας διαταράχθηκαν. Έχει μια νέα ζωή και δεν χωράμε σε αυτή, παρότι από την πρώην σύζυγο αποκόμισε μια μεγάλη κληρονομιά. Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρεται και στην ετεροθαλή αδελφή του. Παντού λοιπόν έβλεπα αδιέξοδο. Μια ημέρα είπα πως δεν θα πεθάνει το παιδί μου και έτσι σηκώθηκα το πρωί , την φίλησα και πήγα γραμμή στην Πρόνοια. “Δεν μπορώ να ζήσω το παιδί , θα πεθάνει. Δεν έχω φαγητό, ρεύμα, νερό. Πόνεσα βαθιά αλλά λύση δεν υπήρχε. Εάν δεν το έδινα εγώ , κάποια στιγμή θα το έπαιρναν το παιδί. Μάνα είμαι . Έπρεπε να αποφασίσω εάν θα πεθάνει δίπλα μου με την κατάσταση που ζούσαμε ή θα σωθεί μακριά μου», είπε.

Η μητέρα βλέπει την 9χρονη κόρη της κάθε 20 ημέρες. Την συνοδεύει στο Νοσοκομείο για τις μεταγγίσεις , ενώ η ίδια ζει σε ένα συγγενικό σπίτι, σε κάποιο χωριό της Θεσσαλίας.

Το χρέος στη ΔΕΗ είναι 10.000 ευρώ και στη ΔΕΥΑΜΒ 2. 650 ευρώ. Από το 2014 κανένας διακανονισμός δεν τηρήθηκε και το χρέος εκτοξεύθηκε.

«Μπορώ να δουλέψω ως μοδίστρα στο σπίτι και να φροντίζω το παιδί μου ταυτόχρονα. Μπορώ να κάνω όποια δουλειά χρειαστεί. Πρέπει να ζήσουμε και το μόνο που ζητάω είναι να δουλέψω», κατέληξε.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Σκοτώθηκε ο γιός του σε τροχαίο - Έκανε δωρεά μπάρες για να σώσει ζωές! (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Τροχαίο: ανήλικοι νεκροί από πτώση αυτοκινήτου σε στύλο