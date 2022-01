Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ελεύθερος ο 62χρονος που κατηγορείται για το βιασμό αδελφών

Την καταγγελία που είχαν κάνει δυο αδερφές ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα των σεξουαλικών ορέξεων 62χρονου, επί έξι χρόνια.

Tην αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους του 62χρονου ημεδαπού που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και για τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και δη κατά δύο αδελφών, αποφάσισε με βούλευμα, που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου.

Το δικαστικό συμβούλιο έκανε συγκεκριμένα δεκτή την προσφυγή που άσκησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου και αποφάσισε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης του την 1η, 12η και 23η ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 15.000 ευρώ (10.000 ευρώ είχε εισηγηθεί η Εισαγγελέας) και της απαγόρευσης συναναστροφής του με τις δύο ανήλικες.

Η δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη προσδιοριστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για την 7η Φεβρουαρίου 2022.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο 62χρονος βρέθηκε υπόλογος για τα ως άνω αδικήματα μετά από καταθέσεις δύο αδελφών, που τον κατήγγειλαν για σεξουαλικά αδικήματα και έχει ήδη ασκήσει μήνυση εις βάρος τους για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμιση.

Οι δύο αδελφές ηλικίας σήμερα 19 και 24 ετών, ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα των αρρωστημένων σεξουαλικών ορέξεων, συντοπίτη τους, σε δημοτική κοινότητα της ανατολικής πλευράς του νησιού, επί 6ετία.

Η πρώτη από ηλικία έως 12 ετών και η δεύτερη από ηλικία 6 έως 12 ετών.

Ο μηνυόμενος, όπως ισχυρίζονται οι μηνύτριες, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη των γονέων τους, καθώς υπήρξε στενός οικογενειακός τους φίλος, τις έπαιρνε βόλτα με το αυτοκίνητό του, σε αγρόκτημά του, ακόμη και σε μια οικοδομή αλλά και στην οικία του και εκεί ασελγούσε εις βάρος τους.

Η μία διατείνεται ότι ξεκίνησε να την προσεγγίζει από την ηλικία των 6 ετών δήθεν με παιχνίδι και προχώρησε σταδιακά σε φρικαλέα σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της.

Φέρεται να δελέαζε τα παιδιά με δώρα, ενώ, όπως κατήγγειλαν, χρησιμοποίησε και τον γιο του σε σεξουαλικές ακρότητες, παρακολουθώντας τους.

Αποφάσισαν πλέον, όπως λένε, να τον καταγγείλουν, καθώς διαπίστωσαν και οι δύο ότι υπήρξαν θύματά του διότι δεν είχαν εκμυστηρευθεί η μια στην άλλη τα πάθη τους μέχρι τότε. Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδουν οι δύο αδελφές, διατείνεται ότι αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας τους και πιθανολογεί σφόδρα ότι τα κίνητρα τους είναι οικονομικά.

