Αιτωλοακαρνανία

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Αιτωλίας: Εισαγγελέας για τις συνθήκες θανάτου του

Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμάς που κατέληξε από κορονοϊό.

Έρευνα για τυχόν ευθύνες όσον αφορά στον θάνατο του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμά, που άφησε την τελευταία του πνοή στον Ευαγγελισμό ύστερα από πολύημερη νοσηλεία στη ΜΕΘ, φαίνεται ότι διερευνούν οι εισαγγελικές Αρχές.

Η εισαγγελία Αγρινίου εξετάζει εάν υπάρχουν ευθύνες για την καθυστερημένη μεταφορά του στο νοσοκομείο, παρότι είχε εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα του κορονοϊού.

Έχουν ήδη κληθεί συγκεκριμένα άτομα προκειμένου να διευκρινίσουν ποιος είχε την ιατρική ευθύνη για την παραμονή του στο σπίτι του από την ημέρα που διαγνώστηκε θετικός, έως τη στιγμή που διακομίστηκε στο νοσοκομείο, σε άσχημη κατάσταση.

Στόχος της έρευνας είναι να φανεί εάν η παραμονή στο σπίτι ήταν επιλογή συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων, πέραν του ιδίου και κατά πόσο αυτή στέρησε πολύτιμο χρόνο με αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αναστραφεί.

Πηγή: sinidisi

