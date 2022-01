Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ένταση και μολότοφ στην πορεία αντιεξουσιαστών (βίντεο)

Επεισόδια προκλήθηκαν στο κέντρο της πόλης με τις μολότοφ να πέφτουν "βροχή".

Ένταση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τις μολότοφ να πέφτουν "βροχή" μετά τη λήξη της πορείας αντιεξουσιαστών.

Μία ομάδα διαδηλωτών,επιτέθηκε στα ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο, με πέτρες και μολότοφ.

Από τη ρίψη προκλήθηκε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αρριανού, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεση.

Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν νωρίς το απόγευμα από την Καμάρα στη συμβολή των οδών Μακεδονικής Αμύνης και Ολύμπου, με μία ομάδα περίπου 150 ατόμων να συχίζει τη ρίψη μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: Grtimes

