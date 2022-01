Ηράκλειο

Κρήτη: Δάγκωσε τον αστυνομικό που του έκανε έλεγχο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Κομμάτι από το πηγούνι αστυνομικού έκοψε άνδρας που τον δάγκωσε κατά τη διάρκεια ελέγχου, στο Ηράκλειο της Κρήτης

Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής όταν άνδρες της ΟΠΚΕ έκαναν τυχαία έλεγχο σε δύο άτομα και ο ένας εξ αυτών επιτέθηκε και δάγκωσε τον αστυνομικό στο πρόσωπο!

Το στέλεχος της ΟΠΚΕ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ τα δύο άτομα συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: e-kriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ένταση και μολότοφ στην πορεία αντιεξουσιαστών (βίντεο)

Επιλογή εμβρύων με προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο

Όλεγκ Νταντσένκο: Ο Άρης για το θάνατο της γυναίκας του