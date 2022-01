Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτής τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Τουλάχιστον 20 προσαγωγές έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, με τα μέτρα ασφαλείας να παραμένουν δρακόντεια.

Επεισόδια δημιουργήθηκαν μετά τη λήξη της πορείας αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα, ένταση επικράτησε στο κέντρο της πόλης, κατά τη λήξη πορείας που πραγματοποίησαν ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αστυνομικές επιχειρήσεις εκκένωσης των καταλήψεων στο κτίριο του τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και του εργαστηρίου Φαρμακολογίας του ΑΠΘ.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας και μετά τις δύο το μεσημέρι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης, στις οδούς Εγνατία, Τσιμισκή, Ίωνος Δραγούμη, Αγίου Δημητρίου και Ιασωνίδου φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των καταλήψεων.

Από τη ρίψη προκλήθηκε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αρριανού, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεση.

Τα μέτρα της αστυνομίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν δρακόντεια, ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούσε συνεχείς πτήσεις και αστυνομικές δυνάμεις δημιούργησαν με οχήματα φραγμό στην Εγνατία, στην περιοχή γύρω από το Σιντριβάνι, προκειμένου η πορεία να μην κινηθεί προς το ΑΠΘ.

Κατά τη λήξη της πορείας στην περιοχή της Καμάρας, διαδηλωτές έριξαν αντικείμενα και μολότοφ προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι τους απώθησαν και επεισόδια επεκτάθηκαν στους γύρω δρόμους. Η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από είκοσι προσαγωγές.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να περιφρουρούν το κέντρο της πόλης.

Ένα ακόμη περιστατικό προκάλεσε τρόμο, καθώς ένας διαδηλωτής, τυλίχθηκε στις φλόγες. Όπως φαίνεται και στο βίντεο από το Thesstoday, τα ρούχα του διαδηλωτή πήραν φωτιά όταν προσπάθησε να πετάξει αντικείμενο προς τις αστυνομικές δυνάμεις και γλίστρησε και έπεσε στην άσφαλτο που είχε πάρει φωτιά από τις μολότοφ. Άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του.

