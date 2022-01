Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες συλλήψεις για τα επεισόδια

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι περισσότερες από τις προσαγωγές για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 27 από τις 30 προσαγωγές στις οποίες προχώρησε η αστυνομία σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν με λήξη της πορείας που πραγματοποίησαν ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αστυνομικές επιχειρήσεις εκκένωσης των καταλήψεων στο κτίριο του τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και του εργαστηρίου Φαρμακολογίας του ΑΠΘ.

Μάλιστα, μία εκ των 27 συλλήψεων αφορά κακούργημα, για ρίψη μολότοφ.

Τα υπόλοιπα 3 άτομα αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

