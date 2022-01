Αχαΐα

Πάτρα: “Ντου” αστυνομικών σε μαγαζί που έπαιζε μουσική (βίντεο)

Τι έδειξαν οι έλεγχοι στο κέντρο της πόλης.

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στο κέντρο της Πάτρας με ελέγχους στα καταστήματα εστίασης για το αν τηρούνται τα μέτρα.

Μία επιιχείρηση της Αστυνομίας για την επιβολή των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, έλαβε χώρα στην Πάτρα το βράδυ του Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυυνομικές αρχές, έκαναν "ντου" σε γνωστό κλαμπ στο κέντρο της πόλης, που έπαιζε μουσική. Παράλληλα, έκαναν ελέγχους για την εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων κατά της πανδημίας.

