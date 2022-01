Ηράκλειο

Ηράκλειο: Νέος έπεσε στην είσοδο της πολυκατοικίας και πέθανε

Ο άτυχος 29χρονος φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή του ένας νέος άνθρωπος στο Ηράκλειο μετά από πτώση σε σκάλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για έναν 29χρονο άνδρα που εντοπίστηκε με ασθενή σφυγμό και πολλαπλά τραύματα στις σκάλες της εισόδου της πολυκατοικίας που έμενε στα Καμίνια.

Ένοικος της πολυκατοικίας στις 2 περίπου τα ξημερώματα τον εντόπισε αιμόφυρτο και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον άτυχο άνδρα μεταφέροντας τον στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Ο 29χρονος έφερε πολλαπλά και σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση ενώ έχει διαταχθεί και νεκροψία – νεκροτομή για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της θανατηφόρου πτώσης του.

