Θεσσαλονίκη - Επεισόδια: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες (εικόνες)

Έξω από το δικαστικό Μέγαρο συγκεντρώθηκαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους συλληφθέντες.



Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής οι 27 συλληφθέντες από τα χθεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ και αντικείμενα στις δυνάμεις της αστυνομίας.



Συνολικά η αστυνομία προχώρησε χθες σε 30 προσαγωγές ενώ 3 άτομα που είχαν προσαχθεί αφέθηκαν ελεύθερα καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Μάλιστα, μία εκ των 27 συλλήψεων αφορά κακούργημα, για ρίψη μολότοφ.

Από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο έχουν συγκεντρωθεί άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους συλληφθέντες. Τα 27 άτομα αναμένεται να οδηγηθούν σε λίγη ώρα στον εισαγγελέα.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ένας διαδηλωτής τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε να τρέχει.

