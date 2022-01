Καβάλα

Καβάλα: Νεκρός σε τροχαίο οδηγός μηχανής

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 29χρονος μοτοσικλετιστής τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 29χρονος άντρας, όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, το συμβάν συνέβη δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, στη διασταύρωση της Εθνικής οδού Αμφίπολης - Καβάλας.



Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας Καβάλας.

