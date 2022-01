Άγιο Όρος

Σεισμός στη Χαλκιδική: Δεν σταματούν οι μετασεισμοί

Συνεχείς είναι οι μετασεισμοί μετά τον κύριο σεισμό που σημειώθηκε στο Άγιον Όρος.

Πάνω από 10 μετασεισμοί τουλάχιστον, με τον πιο δυνατό να φτάνει τα 4,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν στον θαλάσσιο χώρο του βορείου Αιγαίου, μεταξύ του Αγίου Όρους και της Σιθωνίας, ύστερα από τον κύριο που σημειώθηκε στις 13:48 σήμερα, μεγέθους 5,4 ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο βάρδιας στον σεισμολογικό σταθμό του ΑΠΘ, ο κύριος σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Αγίου Όρους, με επίκεντρο 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της χερσονήσου του Άθω και εστιακό βάθος 19,3 χιλιόμετρα.

