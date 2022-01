Δωδεκανήσα

Ρόδος: Οικοδόμος κατηγορείται πως ασελγούσε σε ανήλικες και τις βιντεοσκοπούσε

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα στη Ρόδο, αναβιώνει, καθώς στις 7 Φεβρουαρίου, θα εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου η υπόθεση του οικοδόμου που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (άνω των 14 ετών) και παράνομη οπλοφορία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλαν δύο κορίτσια, ηλικίας 15 και 17 ετών από τον Σεπτέβριο του 2013 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2014, ο 56χρονος οικοδόμος τις ανάγκασε σε ασελγείς πράξεις τις οποίες μαγνητοσκοπούσε.

Ο 56χρονος φαίνεται πως διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια της μίας ανήλικης και πήγαιναν για καφέ και βόλτες. Επίσης, διέθετε δύο άλογα και καθώς το κορίτσι αγαπούσε την ιππασία δημιουργήθηκε μία ιδιαίτερη μεταξύ τους σσχέση. Ακόμη, την έμαθε να οδηγεί αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.και στην πορεία γνώρισε και την δεύτερη ανήλικη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο άνδρας, απειλούσε τα κορίτσια και τα μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε διάφορες ερημικές τοποθεσίες και εκεί τα εξανάγκαζε να γδύνονται εντός του αυτοκινήτου και να προβαίνουν σε ασελγείς πράξεις η μία στην άλλη, ενώ αυτός καθόταν στα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου του, τις μαγνητοσκοπούσε και αυνανιζόταν.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του αρνήθηκε όλα όσα κατήγγειλαν οι ανήλικες τονίζοντας ότι έχει υποβάλει ήδη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία, ενώ στρέφεται και κατά των γονέων τους, υποστηρίζοντας ότι ηθικός αυτουργός της εις βάρος του σκευωρίας είναι ο πατέρας της μίας εκ των δύο.

Επιπλέον, παρουσιασε κατάθεση της ανήλικης, που ομολογεί ότι ήταν εκείνη που τον φλέρταρε και ανέπτυξε ελεύθερη σχέση μαζί του και έχει επίσης προσκομίσει μηνύματα της πρώτης καταγγέλλουσας, με τα οποία ομολογείται ότι τα όσα κατατέθηκαν σε βάρος του είναι ψευδή.

Σ’ αυτά φέρεται να ομολογείται σε φίλη της ότι αισθάνεται τύψεις για τα όσα κατήγγειλε σε βάρος του διότι δεν ευσταθούν, αποκαλύπτει ότι έχει ενημερώσει σχετικά τους γονείς της και επιπλέον αναφέρει ότι είναι στις προθέσεις της, να τον αποκαταστήσει με νέα της κατάθεση. Ο κατηγορούμενος φέρεται επιπλέον να έχει σειρά μηνυμάτων της ίδιας ανήλικης προς τον ίδιο, στον προσωπικό του ιστότοπο στο Facebook, σε ανύποπτο χρόνο, στα οποία φέρεται να τον πολιορκεί αλλά και φωτογραφικό υλικό και αναρτήσεις από το οποίο φέρεται να προκύπτει ότι την επομένη της καταγγελίας σε βάρος του, διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο.



Πηγή: dimokratiki.gr

