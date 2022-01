Λασιθίου

Κρήτη: ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Τους εντόπισε η κόρη τους μέσα στο σπίτι. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.

Θλίψη έχει γεμίσει την τοπική κοινωνία η είδηση πως ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του.

Τους δύο ηλικιωμένους, βρήκε νεκρούς η κόρη τους, αφού δεν μπορούσε να τους εντοπίσει τηλεφωνικά και αποφάσισε να τους επισκεφτεί για να δει τι έχει συμβεί.

Τελικά η ανησυχία της, έγινε δυστυχώς πραγματικότητα, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων ενδεχομένως να οφείλεται σε αναθυμιάσεις στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν το περασμένο βράδυ.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: ekriti

