Θέρμο: Νεκρός ποδηλάτης που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Την τελευταία πνοή άφησε στην άσφαλτο ένας ποδηλάτης στο Θέρμο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Θέρμο, στο Αγρίνιο.

Ένας 48χρονος ποδηλάτης έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου και ασθενοφόρο από το Αγρίνιο καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο στο Κέντρο Υγείας.

