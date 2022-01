Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες πληροφορίες και τα σενάρια που εξετάζονται για τις δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές στο διαμέρισμά τους.

Νεκρές εντοπίστηκαν από τον ανιψιό τους δύο ηλικιωμένες αδελφές, στο διαμέρισμά τους, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο γυναίκες έμεναν στο διαμέρισμα με τον αδελφό τους, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με κορονοϊό.

Αν και έχει αποκλειστεί το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, εξετάζονται όλα τα δεδομένα.

Για τον λόγο αυτόν, έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο ανιψιός των δύο γυναικών, γιος του αδελφού τους.

Στο διαμέρισμα έχει μεταβεί ιατροδικαστής, οι πρώτες πληροφορίες, ωστόσο, αποδίδουν τους θανάτους σε κορονοϊό.

Πηγή: thestival.gr, grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αλέκος Φασιανός

Εύβοια: Πέθανε ο άνδρας που προσπάθησε να τον κάψει ζωντανό η σύντροφός του

Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: Είμαστε σε περίοδο μεγάλων σεισμών