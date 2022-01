Θεσσαλονίκη

Νεκρές αδερφές σε διαμέρισμα: Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Τις σορούς των δύο ηλικιωμένων εντόπισε ο ανιψιός τους, που φαίνεται να διέμενε περιστασιακά στο ίδιο σπίτι.



Δεν αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια ο θάνατος δύο ηλικιωμένων γυναικών (αδελφών), οι οποίες βρέθηκαν νεκρές, το βράδυ της Κυριακής, στο σπίτι όπου ζούσαν, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Αυτό προέκυψε ύστερα από τη μακροσκοπική έρευνα που διενήργησε ιατροδικαστής, ο οποίος κλήθηκε στο σημείο. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία - νεκροτομή.

Τις σορούς των δύο ηλικιωμένων, 86 ετών η μία και 80 ετών η άλλη, εντόπισε ο ανιψιός τους, που φαίνεται να διέμενε περιστασιακά στο ίδιο σπίτι.

