Αιτωλοακαρνανία

Θέρμο - Θάνατος ποδηλάτη: Αγανάκτηση για την έλλειψη ασθενοφόρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγγέλουν πως δεν υπάρχει άμξεση κάλυψη από ασθενοφόρο στην περιοχή.

Αγανακτησμένη είναι η τοπική κοινωνία, μετά τον θάνατο του ποδηλάτη στο Θέρμο το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τοπικά μέσα, εδώ και περίπου ένα χρόνο, συνταξιοδοτήθηκε ο μοναδικός μόνιμος οδηγός ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Θέρμου και δεν έχει αντικατασταθεί.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αγανακτισμένοι, καθώς για να φτάσει ασθενοφόρο από το Αγρίνιο στην περιοχή του Θέρμου, χρειάζεται περίπου μισή ώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γιατρός που εφημέρευε στο Κέντρο Υγείας Θέρμου την ώρα του δυστυχήματος,μετέβη με το αυτοκίνητό του για τις ρπώτες βοήθειες στο σημείο όταν πληροφορήθηκε πως δεν υπήρχε κάλυψη με ασθενοφόρο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Πηγή: karvasaras

Ειδήσεις σήμερα:

Νεογέννητο πέθανε από κορονοϊό στο Κατάρ

Μαγνησία: Πέθανε 37χρονος ενώ οδηγούσε, με το παιδί του στη νταλίκα

Η κακοκαιρία “Διομήδης” συνεχίζεται: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο