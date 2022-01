Άγιο Όρος

Άγιον Όρος: Εισαγγελική έρευνα για μοναχούς

Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν τα όσα είπε Ιερομόναχος.

Ερευνα διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με αφορμή δήλωση μοναχού του Αγίου Όρους στο διαδίκτυο, στην οποία ανέφερε ότι μοναχοί "παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους, με όσα λένε αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού".

Ο εισαγγελέας ζητά να διακριβωθεί αν στοιχείοθετουνται τα αδικήματα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο και της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Το Άγιον Όρος έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την COVID-19 καθώς είναι αρκετές δεκάδες οι μοναχοί που νόσησαν από την έναρξη της πανδημίας και κάποιοι εξ αυτών κατέληξαν εξαιτίας επιπλοκών της νόσου.

