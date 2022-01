Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Καταδρομική επίθεση αντιεξουσιαστών (βίντεο)

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής φώναζαν συνθήματα κατά του κράτους και υπέρ των συλληφθέντων από τα επεισόδια του Σαββάτου.

Συνεχίζονται τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά με ομάδα ατόμων να πραγματοποιεί επίθεση στο Κτίριο Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, 30-40 άτομα, προκάλεσαν φθορές στο φυλάκιο του κτιρίου διοίκησης της Πρυτανείας.

Η ομάδα ατόμων, συμμετείχε στην πορεία που είχε ξεκινήσει από το Δικαστικό Μέγαρο και μετά τον βανδαλισμό του δώματος της υπηρεσίας ασφάλειας, αποχώρησε από το σημείο, φωνάζοντας συνθήματα κατά του κράτους και υπέρ των συλληφθέντων για τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου.

Υπενθυμίζουμε πως ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 26χρονη που συνελήφθη κατηγορούμενη για ρίψη μολότοφ και αναβλήθηκε το αυτόφωρο των υπολοίπων 19 οπότε αφέθηκαν ελεύθεροι.

