Ξάνθη: Μεγάλη φωτιά στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Μια από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές καπναποθήκες έγινε παρανάλωμα του πυρός. Ζημιές σε οχήματα και παρακείμενα σπίτια.

Μεγάλη φωτιά κατέστρεψε το πρωί της Τρίτης την Καπναποθήκη που βρίσκεται πίσω από την Καπναποθήκη “Π” και κοντά στο ΚΤΕΛ Ξάνθης.

Οι πυκνοί καπνοί που σκέπασαν την πόλη προκάλεσα σοκ στους Ξανθιώτες ενώ το κτίριο στην οδό Αναξάρχου καταστρέφεται ολοσχερώς. Πρόκειται για ένα από τα κτίρια της οικογένειας Πετρίδη που ήταν εγκαταλειμμένο για αρκετές δεκαετίες.

Η Πυροσβεστική επενέβη τόσο από την οδό Αναξάρχου όσο και από την οδό Λευκίππου προκειμένου να ανακόψει την μεγάλη φωτιά. Με τη συνεργασία της Τροχαίας που διέκοψε την κυκλοφορία άμεσα σε όλους τους γύρω δρόμους, η φωτιά περιορίστηκε στο συγκεκριμένο κτίριο και δεν απειλήθηκε κάποια άλλη. Η Καπναποθήκη, μια από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές, καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ οι καπνοί ήταν ορατοί σε κάθε σημείο της πόλης και αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Η περιοχή των Καπναποθηκών συνεχίζει και αποψιλώνεται από τα ιστορικά κτίρια καθώς πριν από 20 χρόνια καταστράφηκε άλλη μια επί της οδού Καπνεργατών ενώ αρκετές ακόμη, ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή ιδιωτών, βρίσκονται σε αρκετά κακή κατάσταση.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα στο συγκρότημα πολυκατοικιών της οδού Λευκίπου/Καπνεργατών ενώ καταστράφηκαν οι περισσότερες τέντες των διαμερισμάτων. Παράλληλα στάχτες έχουν διασκορπιστεί σε ακτίνα αρκετών δεκάδων μέτρων γύρω από την Καπναποθήκη.

