Ηράκλειο: Ανατροπή για δυστύχημα που ήταν δολοφονία

Νέα δεδομένα για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός. Η διευλεύκανση της υπόθεσης.

Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου 30χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο άνδρας από το Ιράκ θεωρείτο νεκρός από πτώση, όμως προέκυψαν στοιχεία ότι επρόκειτο για δολοφονία.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και οι μαρτυρίες περιοίκων ήταν που άλλαξαν τα δεδομένα για τους αστυνομικούς που κινήθηκαν προς άλλη κατεύθυνση και εντόπισαν έναν 35χρονο από το Μαρόκο, στην Ιεράπετρα, όπου διέμενε.

Ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι, καβγάδισε με τον 30χρονο για τα «μάτια» μιας γυναίκας.

Ο καβγάς έγινε στην είσοδο της πολυκατοικίας και χτύπησε το θύμα του με αυτοσχέδιο γκλομπ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Όπως είπε, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Ο 35χρονος ερχόταν συχνά στο Ηράκλειο από την Ιεράπετρα για τη συγκεκριμένη γυναίκα, με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τη μοιραία νύχτα οι δύο άνδρες φαίνεται πως καυγάδισαν και πάλι και αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του30χρονου Ιρακινού.

Μαζί του συνελήφθη και η 36χρονη γυναίκα η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο 35χρονος Μαροκινός, όπως προαναφέρθηκε έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.

