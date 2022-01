Μαγνησία

Κορονοϊός: σύλληψη μητέρας που δεν έστελνε στο σχολείο την κόρη της (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η 33χρονη, που βρίσκεται αντιμέτωπη με την Δικαιοσύνη, καθώς δεν έστελνε την ανήλικη κόρη της σχολείο, υπό το φόβο του κορονοϊού.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Επί τρεις μήνες δεν έστελνε την κόρη της στο σχολείο, με το φόβο ότι ίσως μεταφέρει τον κορονοϊό στο σπίτι. Ακόμη και οι προσπάθειες της διεύθυνσης του δημοτικού σχολείου στον Βόλο, έπεφταν στο κενό. Μετά από την παρέμβαση της Εισαγγελίας, η μητέρα της 11χρονης συνελήφθη και κατηγορείται για αμέλεια εποπτείας ανηλίκου.

“Δεν είμαι αρνήτρια”

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η μητέρα υποστήριξε «Έχω τους γονείς μου άρρωστους στο σπίτι. Αν και εμβολιασμένοι, φοβάμαι μην νοσήσουν. Γι’ αυτό δεν έστελνα την κόρη μου σχολείο, για να μην μεταφέρει τον ιό. Δεν είμαι αρνήτρια ούτε ανήκω σε κάποια ομάδα πολιτών που δεν πιστεύουν στον κορονοϊό».

Ο συνήγορος της, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, είπε στον ΑΝΤ1, πως «παρότι είχε κληθεί, νόμιζε ότι μπορεί να μην στέλνει το παιδί στο σχολείο, μέχρι να ομαλοποιηθούν τα πράγματα με τον κορονοϊό. Αυτή ήταν η αντίληψή της».

Σε ολόκληρη την Μαγνησία, 10 παιδιά απείχαν από τα μαθήματά τους, με το ίδιο σκεπτικό των γονέων τους. Σχεδόν όλοι οι μαθητές, μετά από συστάσεις που έγιναν στις οικογένειες τους, επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες, όχι όμως και η 11χρονη, μέχρι που επενέβη η Δικαιοσύνη.

Η Κατερίνα Μαλαμίτσα, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας λέει στον ΑΝΤ1 πως, μετά τις εκκλήσεις και τις επαφές με γονείς μόνο «μία μητέρα δεν συνεργάστηκε ούτε στέλνει το παιδί της στο σχολείο ούτε δέχεται την νομοθεσία, όπως την δεχόμαστε όλοι μας, γιατί είναι νόμος του κράτους η υποχρεωτικότητα του σχολείου».

“Τέλος χρόνου” για τους αρνητές γονείς μαθητών

Στο Ηράκλειο της Κρήτης άρχισαν να επιδίδονται κλήσεις σε γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ώστε να παρουσιαστούν ενώπιον Εισαγγελέα. Υπολογίζονται ότι είναι περισσότεροι από 20 οι μαθητές που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα τους.

“Στο μικροσκόπιο” γιατρός για τον Μητροπολίτη Αιτωλίας

Εν τω μεταξύ, αρνητής γιατρός από το Βόλο εξετάζεται για την τυχόν εμπλοκή του με τον θάνατο του μητροπολίτη Αιτωλίας Κοσμά. Εναντίον του γιατρού έχει κινηθεί 68χρονος, καθώς τον θεωρεί υπεύθυνο για τη βαριά νόσηση του ίδιου και τον χαμό της συζύγου του από κορονοϊό. Ο παθολόγος, όπως υποστηρίζει ο συνταξιούχος, τους απέτρεπε από τον εμβολιασμό και την νοσηλεία τους, Ο γιατρός φέρεται να διατηρεί φιλικές σχέσεις με την ηγουμένη – γιατρό, που επίσης φέρεται να συμβούλευε τον Μητροπολίτη να μην νοσηλευθεί. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ο γιατρός από το Βόλο κλήθηκε για εξηγήσεις.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Θεόδωρος Μαντάς, συνήγορος υπεράσπισης του γιατρού, ο παθολόγος από τον Βόλο «δεν είχε ποτέ την ιδιότητα του θεράποντος γιατρού του Μητροπολίτη και δεν παρείχε ποτέ και με κανένα τρόπο οποιασδήποτε μορφής ιατρικές συμβουλές ή παραινέσεις, που μπορεί να συνδέονται με την ασθένεια του Μητροπολίτη».

Ο 68χρονος έδωσε εξηγήσεις και στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, για τις συμβουλές που φέρεται να τους έδινε ο ιδιώτης παθολόγος.

Η συνήγορος του 68χρονου είπε στον ΑΝΤ1 πως «ο ίδιος τους απέτρεπε να πάνε σε ένα νοσοκομείο και μάλιστα τους έλεγε ότι όσοι πηγαίνουν στο νοσοκομείο και όσοι κάνουν τα εμβόλια “θα δείτε σε λίγα χρόνια τι παρενέργειες θα έχουν”».

Η έρευνα για τυχόν παραλείψεις από την πλευρά του γιατρού είναι σε εξέλιξη.

