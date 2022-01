Δωδεκανήσα

Κως: Θρίλερ με νεκρό άντρα

Σορός άνδρα που εντοπίστηκε στην Κέφαλο. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ταυτότητα του άτυχου άντρα.

Σορός άνδρα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, εντοπίστηκε εντός του λιμενίσκου στον Λιμνιώνα Κεφάλου στην Κω.

'Αμεσα στην εν λόγω περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας λιμενικής Αρχής, όπου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης απεγκλώβισαν τη σορό από τον λιμενοβραχίονα του λιμενίσκου.

Ο εν λόγω άνδρας είχε κανονική διάπλαση και ήταν ντυμένος με μαύρο υφασμάτινο παντελόνι, μαύρη ζώνη και μαύρες κάλτσες.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο της Κω.

