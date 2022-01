Θεσσαλονίκη

Αστυνομικοί “μαϊμού” έκαναν έρευνα σε σπίτι

Άγνωστοι "ντυμένοι" αστυνομικοί έκαναν έρευνα σε σπίτι, χτύπησαν τον ιδιοκτήτη και τον έκλεψαν...

Άγνωστοι, με το πρόσχημα ότι είναι αστυνομικοί και δήθεν αναζητούν ύποπτα άτομα, εισήλθαν στο σπίτι 38χρονου χρυσοχόου, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη ληστεία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε προ ημερών ο 38χρονος, επρόκειτο για τέσσερις δράστες, ενώ όλοι φορούσαν στολές που έμοιαζαν με αστυνομικές. Αφού ερεύνησαν το σπίτι κι άρπαξαν μία κυνηγετική καραμπίνα, επιχείρησαν ανεπιτυχώς να εισέλθουν στο εργαστήρι του 38χρονου.

Όταν ο καταγγέλλων συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν αστυνομικοί υπέστη σωματική βία από έναν εκ των δραστών, όπως κατέθεσε ο ίδιος σε αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νεάπολης - Συκεών, που ξεκίνησαν ήδη έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

