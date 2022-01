Μαγνησία

Ομαδικός βιασμός - Βόλος: Ποινική δίωξη σε δύο νεαρούς

Τι περιγράφει η 20χρονη στην κατάθεσή της και τι οι κατηγορούμενοι.

Ακόμη ένα περιστατικό ομαδικού βιασμού, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, ο Εισαγγελέας Βόλου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος δύο νεαρών για ομαδικό βιασμό μετά την καταγγελία που έκανε στα social media μία 20χρονη κοπέλα. Πρόκειται για δύο άνδρες, 22 και 24 ετών από τη Λάρισα.

Στην κατάθεση που είχε δώσει η 20χρονη, είχε πει πως είχε βγει με μία φίλη της και δύο αγόρια τα οποία προσφέρθηκαν να τη γυρίσουν σπίτι όταν έφυγε η φίλη της. Σύμφωνα με την κοπέλα, αντί αυτού, τη μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία και τη βίασαν.

Οι δύο νεαροί, στην απολογία τους παραδέχθηκαν τη συνέυρεση με την κοπέλα αλλά σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους έγινε με τη συγκατάθεσή της.

Στους δύο νεαρούς ασκήθηκε ποινική δίωξη και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό ρόλο της μη εξόδου από τη χώρα.

