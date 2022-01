Φθιώτιδα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή δρομολογίων στο τμήμα Λιανοκλάδι - Λαμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες ημενομηνίες δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια. Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Με ανακοίνωσή της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημέρωσε το κοινό πως θα ανασταλούν τα δρομολόγια στο τμήμα Λιανόκλάδι ή Λειανοκλάδι- Λαμία για τις επόμενες 45 ημέρες λόγω έργων από την ΕΡΓΟΣΕ.

Η ανακοίνωση:

"Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών υποδομής, από την ΕΡΓΟΣΕ, στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λαμία, αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λαμία – Στυλίδα, από Δευτέρα 24/1/2022 και για 45 ημέρες".

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” – Διπλό το κύμα κακοκαιρίας: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο



Μαρούσι: Φωτιά κατέστρεψε εστιατόριο (εικόνες)

Ξυλοκόπησε και λήστεψε τον πατέρα του!