Έφερναν ναρκωτικά, τσιγάρα και φυτοφάρμακα από την Τουρκία (εικόνες)

Χειροπέδες σε τρία άτομα για εισαγωγή παράνομων ουσιών από την Τουρκία.

Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο Ελλήνων κι ενός αλλοδαπού, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, λαθραίων καπνικών προϊόντων καθώς και παράνομων φυτοφαρμάκων από την Τουρκία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που έγινε στην περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τη Βέροια και την Αλεξάνδρεια, εντοπίστηκε ο αλλοδαπός δράστης να οδηγεί φορτηγό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο ένας ημεδαπός και να μεταβαίνουν σε αποθήκη όπου βρισκόταν ο τρίτος δράστης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 430 λίτρα έλαιου, πιθανόν χασισέλαιου, 1240 κιλά αρωματικού καπνού, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί, η αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου 280.000 ευρώ, 861 κιλά και 260 λίτρα παράνομων φυτοφαρμάκων και 160 κιλά γεωργικών σπόρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Επιπλέον κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 5760 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, το φορτηγό αυτοκίνητο κι ένα Ι.Χ. που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί εθνικού τελωνειακού κώδικα. Θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.

