Ηγουμενίτσα: Βανδάλισαν το νεκροταφείο (εικόνες)

Καταστροφές στα μνήματα στο νεκροταφείο της Ηγουμενίτσας.

Άγνωστοι βανδάλισαν τους τάφους στο νεκροταφείο Ηγουμενίτσας.

Οι άγνωστοι βανδάλισαν το νεκροταφείο, προκαλώντας καταστροφές.

Οι κάτοικοι της περιοχής, από την άλλη παραπονιούνται για την κατάσταση ζητώντας φύλαξη του χώρου.

