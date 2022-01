Δωδεκανήσα

Ξυλοκόπησε και λήστεψε τον πατέρα του!

Ο άνδρας χτύπησε τον άτυχο άνδρα, σε σημείο που δεν μπορούσε πλέον να αντισταθεί.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου κάθισε 28χρονος από την Κω, κατηγορούμενος για ληστεία σε βάρος του… πατέρα του!

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2021 στις 10 το πρωί στην Κω και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 28χρονος αφού ακινητοποίησε τον πατέρα του, τον χτύπησε με τα χέρια και τις γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του και όταν ήταν πλέον αδύνατον να αντιδράσει, του πήρε από την τσέπη του παντελονιού του το πορτοφόλι του από όπου και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ.

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία και προχθές δικάστηκε από το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου.

Το δικαστήριο κάνοντας δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της συνηγόρου υπεράσπισης, μετέτρεψε την κατηγορία σε κλοπή και επέβαλε στον 28χρονο ποινή φυλάκισης 8 μηνών χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Πηγή: rodiaki.gr

