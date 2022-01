Αχαΐα

Έμφυλη βία – Πάτρα: Ειδοποίησε την Αστυνομία με SMS

Κατάφερε να σωθεί από τον ίδιο της τον σύζυγο και ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. μέσω μηνύματος.

Σοβαρό περιστατικό έμφυλης βίας μέσα σε ενδοοικογενειακό περιβάλλον σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Πάτρα.

Μία γυναίκα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 42χρονο σύζυγό της, ο οποίος την απείλησε και την χτύπησε στο πρόσωπο.

Μέσα στο βίαιο αυτό περιβάλλον, που δημιουργήθηκε το μεσάνυχτα της Τετάρτης, η γυναίκα κατάφερε να ειδοποιήσει την Αστυνομία, στέλνοντας μήνυμα με το κινητό της.

Ανέφερε το σκηνικό, τη διεύθυνση του σπιτιού της και κάλεσε σε βοήθεια.

Στις 3 τα ξημερώματα αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Πάτρας έφτασαν στο σπίτι, χτύπησαν την πόρτα και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος δεν προέβαλλε καμία αντίσταση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Το επεισόδιο έγινε μπροστά στο ανήλικο παιδί του ζευγαριού που είδε και έζησε τα πάντα.

