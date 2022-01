Άγιο Όρος

Αρνητές κορονοϊού - Βαρθολομαίος για Άγιο Όρος: δεκάδες μοναχοί έχουν “φύγει”

Τι λέει ο Ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου για τους αντιεμβολιαστές ιερωμένους και την “εκμετάλλευση” πιστών. Πως περιγράφει την κατάσταση στην Αθωνική Πολιτεία.

Φαινόμενο με δράση εντός του εκκλησιαστικού χώρου που εκμεταλλεύεται την πίστη των ανθρώπων, χαρακτήρισε τους αντιεμβολιαστές ιερείς, ο Γέροντας Βαρθολομαίος, Ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου Αγίου Ορους, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7.

Ο Ηγούμενος τόνισε ότι δεν είναι μόνο κάποιοι μοναχοί που εναντιώνονται στον εμβολιασμό αλλά το φαινόμενο είναι εξαπλωμένο στην επικράτεια. λέγοντας «είναι διάχυτο, δεν είναι συγκεκριμένα κάποια εστία, είναι διάφοροι, δεν είναι μόνο εντός Αγίου Όρους. Επειδή ακούγεται το Άγιο Όρος και έχει αυτό το όνομα, εστιάζουμε πολύ, ότι είναι στο Άγιο Όρος αυτοί που κινούν τα νήματα του αντιεμβολιαστικού αγώνα, είναι διάσπαρτοι, και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο είναι πολλοί. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει επικρατήσει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο κρατάει από πολύ παλιά, το έχουμε στιγματίσει πολλές φορές, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές, έχουμε μιλήσει για αυτό το φαινόμενο το οποίο δρα μέσα στο χώρο της εκκλησίας, και εκμεταλλεύεται την πίστη των ανθρώπων, τις ευαισθησίες, γιατί είναι ευαίσθητος ο χώρος της εκκλησίας, και με το προσωπείο του αγωνιστή και ήρωα, εναντίον του κάθε κακού που θα έρθει να πλήξει την Εκκλησία μας, κερδίζει κόσμο. Γιατί έχει αφεθεί, και δυστυχώς δεν έχει χτυπηθεί στη ρίζα του από την αρχή. Και τώρα μέσα στην πανδημία βλέπουμε τα αποτέλεσματά του».

Ο Γέροντας Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και στους θανάτους από κορονοϊό στο Αγιο Ορος εκφράζοντας τη λύπη του καθώς συνεχώς «φεύγουν» μοναχοί.

Όπως είπε, «ο αριθμός δεν είναι σταθερός γιατί συνεχώς, φεύγουν πολλοί άνθρωποι, μπορεί να τους έχουν ξεπεράσει κιόλας τους 40, δεν είναι σίγουρο αυτό γιατί συνεχώς ακούμε τα νέα τα θλιβερά. Και μας στεναχωρούν ακόμη περισσότερο, γιατί είναι άνθρωποι πολύτιμοι, και για το μοναστήρι και για το Άγιο Όρος, αλλά και για τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια και δυστυχώς φεύγουν».

