Λουτράκι: νεκρό βρέφος λίγων μηνών

Οι γονείς μετέφεραν χωρίς αισθήσεις το παιδί στο Κέντρο Υγείας. Τι είπαν για την κατάσταση του τις προηγούμενες ώρες.

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, όταν οι δύο γονείς μετέφεραν το 8 μηνών βρέφος τους (αγοράκι) στο Κέντρο Υγείας….επειδή δεν ξυπνούσε…

Οι δύο γονείς που είναι Γερμανικής υπηκοοότητας, ήρθαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Λουτράκι για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα. Ταξίδεψαν μαζί με τα δυο μωράκια τους τα οποία είναι δίδυμα..

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr το μωράκι είχε ανησυχία το προηγούμενο βράδυ και κάποια στιγμή κοιμήθηκε.. Το πρωί ομως δεν ξύπνησε.. Oι γονείς εσπευσαν αμέσως στο Κέντρο Υγειας Λουτρακίου με το αυτοκίνητό τους..

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ακόμα σοκαρισμένοι από το γεγονός. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες έκαναν ότι ήταν δυνατό να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή αλλά ήταν μάταιο..

Το βρέφος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου για νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

Οι γονείς έδωσαν κατάθεση στο ΑΤ Λουτρακίου συντετριμμένοι και απαρηγόρητοι…

Πηγή: loutrakiblog.gr

