Καβάλα – Θάνατος φωτογράφου: Τι “δείχνει” η ιατροδικαστική εξέταση

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την οικογένειά της. Τι λέει στον ΑΝΤ1 η αδερφή της 38χρονης.

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο της φωτογράφου απο τη Ρουμανία, που βρέθηκε νεκρή στην παραλία της Κεραμωτής στην Καβάλα.

«Η κοπέλα δεν κοιμήθηκε καθόλου αλλά δεν έμεινε και στο δωμάτιο πάνω από 2-3 λεπτά...», λέει στον ΑΝΤ1 άνθρωπος του ξενοδοχείου δείχνοντας το δωμάτιο που είχε νοικιάσει η 38χρονη.

Αναπάντητα όμως παραμένουν τα ερωτήματα για την οικογένειά της, καθώς η αδελφή της θεωρεί ως κάτι σκοτεινό κρύβεται πίσω από το θάνατο της.

«Στις 14 Ιανουαρίου με κυρίευσε ο πανικός. Δεν είχε επιστρέψει. Μου έκανε εντύπωση γιατί, ότι υπό κανονικές συνθήκες θα επέστρεφε την ημέρα που είχε πει, καθώς είχε δυο παιδιά, 11 και 6 ετών», δήλωσε η αδερφή της 38χρονης.

Oι Αρχές προς το παρόν αποκλείουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως ο θάνατος της άτυχης γυναίκας, οφείλεται σε πνιγμό.

«Δεν υπήρχαν ούτε κακώσεις, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και ιατροδικαστικά ευρήματα κλασσικού πνιγμού. Μόνο πνιγμός. Ούτε μώλωπες, ούτε εκδορές, τίποτα, τίποτα. Σαν να κατέβηκε να κάνει μπάνιο με τα ρούχα έτσι όπως βρέθηκε», λέει ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης στο ENA Channel

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται πάντως να ρίξουν φως στην υπόθεση, καθώς θα διαπιστωθεί, εάν η άτυχη γυναίκα ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

