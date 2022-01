Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση από ομάδα ατόμων δέχτηκαν νεαροί

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τι καταγγέλλουν για την επίθεση οι δυο νεαροί.



Επίθεση από ομάδα ατόμων καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν δύο νεαροί, στην οδό Παπανικολάου, στην περιοχή των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, τον έναν τον τραυμάτισαν στο πόδι με μαχαίρι και τον άλλο τον χτύπησαν στο πρόσωπο. Οι νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό αλλά και τον εντοπισμό των δραστών.

