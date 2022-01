Δωδεκανήσα

Ρόδος - Αρνητές μάσκας: σύλληψη γονιών που δεν έστελναν το παιδί στο σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια επιχειρήματα ανέπτυξαν οι γονείς, στο πλαίσιο της εξέτασής τους, μετά απο την σύλληψη τους.

Οι γονείς ενός τετράχρονου αγοριού συνελήφθησαν χθες στη Ρόδο, ως κατηγορούμενοι για την παράβαση του νόμου περί υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο, καθώς δεν έστελναν το παιδί τους στο σχολείο επειδή έπρεπε να φοράει μάσκα λόγω των μέτρων για τον κορoνοϊό.

Ειδικότερα, το απόγευμα της 20ης Ιανουαρίου μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, οι γονείς ενός τετράχρονου αγοριού, ηλικίας 43 ετών ο πατέρας και 44 η μητέρα, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση μετά από τη γνωστοποίηση ότι το παιδί δεν φοιτά στο νηπιαγωγείο από την αρχή της σχολικης χρονιάς.

Οι γονείς στο πλαίσιο της εξέτασής τους, ανέφεραν ότι λόγω της συνθήκης του κορoνοϊού και επειδή το παιδί αντιμετωπίζει κρίσεις πανικού εξαιτίας της χρήσης μάσκας, δεν το έστειλαν τη φετινή χρονιά στο νηπιαγωγείο ωστόσο υποστήριξαν ότι σκοπεύουν να το στείλουν το προσεχές χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας, σχηματίσθηκε δικογραφία εις βάρος τους, συνελήφθησαν και απολογήθηκαν.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε 21χρονο παλικάρι

Self test στα σχολεία: Πόσα βγήκαν θετικά στον δεύτερο έλεγχο της εβδομάδας

Τροχαίο και φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθηνών - Κορίνθου (βίντεο)