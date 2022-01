Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τον βρήκαν νεκρό οι φίλοι του

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τον γιατρό να διαπιστώνει τον θάνατό του.

Nεκρός, μέσα στο σπίτι του, εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής, ένας άνδρας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον 53χρονο άνδρα αναζητούσαν τα τελευταία 24ωρα φίλοι του. Οι ίδιοι πήγαν σήμερα στο σπίτι του, στην περιοχή του Ξηροποτάμου και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Από την αστυνομία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του άνδρα θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

