Οικονομία

Εφοριακοί στο εδώλιο για εκβιασμό και “φακελάκι”

Πως συνελήφθησαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Τι ζήτησαν από ιδιοκτήτη επιχείρησης. Τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες εφοριακοί.

Για τέσσερα αδικήματα θα δικαστούν στις αρχές Φεβρουαρίου από το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου δύο εφοριακοί, που συνελήφθησαν από ομάδα αστυνομικών της Ασφάλειας Ρόδου, έπειτα από καταγγελία που έγινε από ιδιοκτήτη τουριστικής επιχείρησης, στην πόλη της Ρόδου ότι του ζήτησαν χρήματα για να μην του βεβαιώσουν φορολογική παράβαση!

Συγκεκριμένα, οι δύο εφοριακοί, ηλικίας 45 και 59 ετών αντίστοιχα, κατηγορούνται για:

Δωροληψία υπαλλήλων για πράξη αντικείμενη στα καθήκοντά τους από κοινού τελεσθείσα στη Ρόδο

Εκβίαση επιχείρησης από κοινού τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό διότι οι δράστες ενήργησαν βάσει σχεδιασμού και υποδομής χρησιμοποιώντας την εξουσία που τους έδινε η υπαλληλική τους ιδιότητα και με σκοπό επανειλημμένα τέλεσης και μελλοντικού σταθερού βιοπορισμού

Ψευδή βεβαίωση κατά συναυτουργία και κατά κατ’ εξακολούθηση

Παράβαση καθήκοντος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Οι δύο εφοριακοί δεν υπηρετούσαν στην υπηρεσία της Ρόδου, αλλά είχαν φτάσει στο νησί το καλοκαίρι του 2017, στο πλαίσιο εντολής ελέγχων που είχαν πάρει από την υπηρεσία τους, μαζί με άλλους συναδέλφους τους.

Τέτοιο έλεγχο φέρονται να έκαναν και σε κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων στην πόλη της Ρόδου από όπου και κατηγορούνται ότι έλαβαν το ποσό των 300 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή τους όταν συνελήφθησαν στην περιοχή Νιοχώρι της Ρόδου.

Σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί από την αστυνομία, η σύλληψη των δύο εφοριακών έγινε πρωινές ώρες στις 27 Ιουνίου 2017, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, και αφού είχε προηγηθεί η καταγγελία του υπευθύνου του καταστήματος ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι στις 26.06.2017 το βράδυ ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν σε κατάστημα ενοικιάσεως οχημάτων ενημέρωσαν τον υπεύθυνο του καταστήματος ότι διαπίστωσαν οικονομική παράβαση και του ζήτησαν χρήματα προκειμένου να μην προβούν στη βεβαίωσή της.

Το γεγονός καταγγέλθηκε την επόμενη ημέρα το πρωί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας προσημειώθηκε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ και τέθηκε σε επιτήρηση το κατάστημα, όπου μετέβησαν οι υπάλληλοι για να λάβουν από τον υπεύθυνο τα χρήματα. Μετά την ολοκλήρωση της δωροληψίας και κατά την έξοδό τους από το κατάστημα, οι υπάλληλοι ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και βρέθηκε στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, το προσημειωμένο χρηματικό ποσό.

Δηλώνουν ότι τους «έστησαν παγίδα»

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου και ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μετά την ολοκλήρωση της οποίας ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος τους και κλήθηκαν προς απολογία. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, όπως αυτές τους αποδίδονται, ενώ μετά τις απολογίες τους είχαν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, όρος που διατηρήθηκε και με την έκδοση βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, με το οποίο και παραπέμφθηκαν σε δίκη.

Πάντως σε δηλώσεις που είχε κάνει για την υπόθεση ο 59χρονος εφοριακός στο “cretalive”, είχε αναφερθεί στα όσα, κατά τον ίδιο, συνέβησαν στην επίσκεψη του κλιμακίου των Εφοριακών στο νησί, λέγοντας:

«Βρεθήκαμε στη Ρόδο μαζί με τον συνάδελφό μου. Την πρώτη μέρα σαρώσαμε το νησί στους ελέγχους. Πάνω από 40 επιχειρήσεις και καταστήματα ελέγξαμε, κόβοντας αρκετά πρόστιμα για παραβάσεις και μας παρέπεμψε σε δημοσίευση της τοπικής εφημερίδας «Η Ροδιακή» που αναφερόταν σε κλιμάκιο του ΣΔΟΕ που βρίσκονταν στο νησί για να κάνει ελέγχους. Ανάμεσα στους ελεγχόμενους ήταν και εκείνος που μας κατήγγειλε. Δεν βρήκαμε κάτι το μεμπτό στην επιχείρηση του, αν εξαιρέσει κανείς ότι ήταν συνταξιούχος και είχε κάποια ζητήματα με τους εργαζόμενους που απασχολούσε. Κι ενώ ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από την επιχείρηση του, μας προέτρεψε να πάμε και απέναντι σε άλλη ομοειδή επιχείρηση που απ’ ό,τι καταλάβαμε είχε ανταγωνιστική σχέση με εκείνον. «Ψάξτε και τον απέναντι, μάς προέτρεψε και μάλιστα μας παρέδωσε και φωτοτυπίες τιμολογίων του άλλου επαγγελματία τα οποία ζήτησε να ελέγξουμε.

Εμείς φύγαμε και την επόμενη ημέρα πήγαμε πράγματι και κάναμε έλεγχο στη συγκεκριμένη επιχείρηση, στην οποία όμως δεν είδαμε κάτι φορολογικά κολάσιμο. Τον πήραμε τηλέφωνο για να του επιστρέψουμε τα τιμολόγια που μας είχε δώσει και του εξηγήσαμε ότι δεν βρήκαμε κάτι. Πήγαμε στο μαγαζί του, του δώσαμε τα τιμολόγια κι εκεί φεύγοντας αφού μας ευχαρίστησε, μας έδωσε έναν χάρτη της Ρόδου, διαφημιστικό της επιχείρησής του, μέσα στον οποίο είχε κρύψει τα 300 ευρώ. Μάλιστα μας ζήτησε την επόμενη φορά που θα επισκεφτούμε τη Ρόδο να του κρατάμε ρακί! Πριν προλάβουμε να βγούμε από την επιχείρησή του, μπούκαρε η αστυνομία και βρήκαν πάνω μας τον χάρτη με τον οποίο μας είχε παγιδεύσει».

Ο ίδιος επικαλέστηκε επίσης την πορεία του στην υπηρεσία και παρέπεμψε στον προϊστάμενό του για να καταδείξει πως δεν είχε καμιά σκιά στη μέχρι σήμερα υπηρεσιακή του πορεία!.

Η δίκη προσδιορίστηκε να γίνει στο Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου στις 10 Φεβρουαρίου.

Πηγή: rodiaki.gr

