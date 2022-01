Ημαθία

Νεοχώρι: Λύκοι δίπλα στα σπίτια (βίντεο)

Τρόμος στο χωριό από αγέλη λύκων που έκανε αισθητή την παρουσία της, μέσα στον οικισμό.

Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που άγρια ζώα φτάνουν από το φυσικό τους περιβάλλον ακόμη και σε αυλές σπιτιών.

Ένα από αυτά τα περιστατικά, συνέβη και στο Νεοχώρι Ημαθίας.

Πιο συγκεκριμένα, μία αγέλη λύκων, έκανε αισθητή την παρουσία της στο χωριό και έφτασαν μέχρι και σε αυλές σπιτιών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δύο μεγαλόσωμοι λύκοι, είναι έξω ακριβώς από αυλή σπιτιού στο Νεοχώρι.

