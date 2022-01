Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Ευόσμου: σύλληψη 22χρονου καταληψία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στον νεαρό άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι εντοπίστηκε κατά την έρευνα στο όχημα του.

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ένας 22χρονος Έλληνας, ο οποίος συμμετείχε, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε κατάληψη σχολείου στην περιοχή του Ευόσμου την περασμένη Πέμπτη, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του.

Σύμφωνα με την αστυνομία στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν πανό τα οποία είχαν αναρτηθεί στον περίβολο του σχολικού συγκροτήματος και πλήθος έντυπου υλικού.

Ειδήσεις σήμερα:

"Ελπίδα": Kακοκαιρία στην Αττική - Οι κλειστοί δρόμοι (βίντεο)

Πέθανε ο Γιώργος Τσέλης

Ομαδικός βιασμός - Ζιώγας: η Γεωργία “έσπασε” το… “ατού” των βιαστών (βίντεο)